Títi recebe convite especial para Rock in Rio 2026Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 19:06

Rio - Chissomo Gagliasso, conhecida carinhosamente como “Títi”, 12 anos, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, foi surpreendida nesta quarta-feira (26) com um convite especial do Rock in Rio. Fã declarada de K-pop, ela foi convidada pelo festival para assistir ao show do Stray Kids, diretamente da primeira fila, na edição de 2026.

Enquanto tomava café da manhã com os irmãos, Títi recebeu uma ligação dos pais, que estão no Japão e decidiram revelar a surpresa. Eles pediram que ela fosse até o quarto, onde uma caixa a aguardava sobre a cama. A pré-adolescente espiou o conteúdo e rapidamente começou a vibrar de emoção, retirando os itens temáticos enviados pelo festival. Além do convite oficial, ela ganhou fotos dos integrantes, um pôster e uma camiseta.

“Títi, respira e prepara o coração. Você é oficialmente convidada para ver o Stray Kids no Rock in Rio em 2026”, dizia o bilhete enviado pelo festival. Durante a chamada, os pais reforçaram que ela era a primeira convidada do show. Eufórica, a jovem comemorou: “Eu vou ver meu divo, conhecido como Felix!”

A reação de Títi encantou os seguidores. “Titi bem espontânea e extremamente em êxtase pelo convite, amo ver criança feliz”, comentou um internauta. “Eu tô animado com a animação dela e eu não conheço uma música”, disse outro. Já um terceiro brincou: “Já ouvi ela lendo esse recadinho ontem umas 10 vezes.”

Ao final do vídeo publicado pela família, Títi aparece radiante e demonstra toda sua desenvoltura: “Eu vou ver! 11 de setembro, os Stray Kids vão vir, mas é melhor vocês se prepararem. Prepara a mochila, prepara o coração, prepara tudo. Já avisa para sua mãe e seu pai que o Stray Kids vai vir para o Brasil. Isso é só um recadinho da Chissomo Ewbank Gagliasso. Podem comunicar todo mundo!”