Títi Gagliasso recebe convite especial para assistir show no Rock in Rio
A filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vai acompanhar apresentação do Stray Kids diretamente da primeira fila
MC Carol relata gastos com plásticas e faz alerta sobre independência financeira
Cantora explicou por que investiu no corpo apenas após garantir patrimônio e falou sobre padrões impostos às mulheres
Ana Castela lança boneca oficial inspirada em seu visual
Miniatura da cantora é lançada com preço de R$ 274,90
Revista 'Variety' aposta em favoritismo de Wagner Moura no Globo de Ouro
Ator é o protagonista do filme 'O Agente Secreto'
Ary Mirelle mostra evolução do corpo dois meses após parto
Influencer explicou planos para perder peso, comentou marcas da gestação e reforçou que encara a transformação com tranquilidade
Mãe de Vini Jr. se diverte ao dar comida para filho de Virginia
A empresária está hospedada com os filhos na casa do namorado, no Rio de Janeiro
