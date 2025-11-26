Ary Mirelle mostra evolução do corpo dois meses após parto - reprodução Instagram

Publicado 26/11/2025 17:11

Rio - Ary Mirelle publicou nesta quarta-feira (26) um registro do corpo dois meses depois de dar à luz Joaquim, seu segundo filho com João Gomes. A influenciadora contou que deseja reduzir medidas com uma combinação de exercícios, alimentação equilibrada e cuidados para as cicatrizes da gestação.

No relato, Ary disse que percebeu excesso de gordura na região abdominal, marcas de estrias e a “linha da gravidez”, uma faixa escurecida ao redor do umbigo causada pela alta produção de melanina durante a gravidez. No relato, Ary disse que percebeu excesso de gordura na região abdominal, marcas de estrias e a “linha da gravidez”, uma faixa escurecida ao redor do umbigo causada pela alta produção de melanina durante a gravidez.

Apesar do foco nos novos hábitos, Ary afirmou que não pretende criar pressões sobre o próprio corpo. “Só tenho dois meses de 'parida', então é todo um processo. Eu estava voltando ao meu corpo quando Jorge tinha um ano, então demorou”, disse.



A influenciadora também destacou que encara essa etapa com mais consciência e tranquilidade, lembrando da experiência que viveu após o nascimento do primeiro filho.

