Virginia e Vini Jr. assumem romance publicamenteReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 14:07 | Atualizado 26/11/2025 14:12

Rio - O relacionamento de Virginia e Vini Jr., que inicialmente começou de forma discreta, foi avançando ao longo dos últimos meses. A exposição do namoro tem polêmicas, incluindo conversas expostas do jogador do Real Madrid com outras mulheres, pedido de perdão em público e relação assumida com declaração de amor, flores e quarto decorado em tema romântico, no final de outubro, na Espanha.

Desde então, o assunto gera curiosidades e torcida entre os fãs do novo casal. Mas será que o relacionamento tem futuro? Segundo a mística Rodrigues, os dois devem enfrentar momentos delicados, que incluem agenda lotada e até infidelidade.

"Essa relação é bem diferente para a própria Virginia, pois traz um mix de emoções, ela está

animada, feliz e apaixonada, mas tem seus desafios, principalmente ela como mãe e se olhando mais como mulher também. O relacionamento tem muita intensidade, mas vejo alguns obstáculos por conta de agendas - mesmo o casal tendo o compromisso de fazer dar certo - e tumultos, vindo à tona algumas traições", revela.

A mística afirma que Virgínia terá muitos compromissos por conta do Carnaval e também de novos empreendimentos. "Ela vai investir mais, terá novos convites, inclusive em sociedades e parcerias".

A influenciadora terá que se dividir também com os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do casamento com Zé Felipe, que são sua prioridade. "Já o Vini talvez não aguente isso tudo, vejo ele muito focado no futebol, em sua carreira, podendo até receber convite para um novo time. E com isso, querendo ficar sem compromisso sério com ninguém", completa.

Rainha de bateria da Grande Rio, Virginia está hospedada na mansão do jogador no Rio de Janeiro e se prepara para participar do minidesfile da escola, que acontecerá no domingo (30) na Cidade do Samba.