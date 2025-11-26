Filha de Tadeu Schmidt se forma com Alane Dias na faculdade de teatro - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2025 12:28

Rio - Valentina Schmidt, filha do jornalista e apresentador Tadeu Schmidt, concluiu o Bacharelado em Teatro pela Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio, na mesma turma da ex-BBB Alane Dias, participante do reality "Big Brother Brasil", da Globo, em 2024.

O momento foi compartilhado por Alane no Instagram, com um registro ao lado da colega e do apresentador. Na legenda, a bailarina escreveu: "Que ironia bonita do destino a Valentina Schmidt, filha do Tadeu Schmidt, ser da minha sala da faculdade de teatro e nós nos formarmos juntas!".

Tadeu também publicou imagens do reencontro nas redes e celebrou a formação da filha. "Parabéns, Valentina! Agora, atriz formada! Com diploma debaixo do braço e um talento enorme no coração! A peça final da turma foi linda, e você brilhou! Sucesso, meu amor!", escreveu.

O apresentador mencionou ainda a coincidência com Alane Dias. "E que coincidência da vida: a Alane, do BBB24, se formou na mesma turma! Adorei esse reencontro! Sucesso pra você também, querida!", completou.