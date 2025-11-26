Filha de Tadeu Schmidt se forma com Alane Dias na faculdade de teatroReprodução / Instagram
Ex-BBB Alane Dias se forma em teatro na mesma turma que filha de Tadeu Schmidt: 'Destino'
Apresentador compartilhou registros do momento especial
Créo Kellab explica briga que gerou expulsão de 'A Fazenda 17'
Ator deixou o programa após discussão com Fabiano Moraes
Maíra Cardi conta que fará mêsversários solidários da filha
Influenciadora transforma celebrações de Eloáh em ações para crianças
Kayky Brito sofre acidente de bicicleta e leva pontos na cabeça
Ator recebeu atendimento médico e afirmou que passa bem
César Menotti & Fabiano anunciam doação vitalícia do cachê de Barretos ao Hospital de Amor
Dupla transformou parceria com 'Festa do Peão' em ação permanente de apoio à instituição
'Não pode beijar aqui?': Franciny Ehlke é abordada por polícia em Dubai
A influenciadora também passou por outro imprevisto no hotel do aeroporto
Carol Peixinho surge de biquíni dois meses após o parto
Influenciadora compartilhou momento raro enquanto vive rotina intensa com o filho, Bento
