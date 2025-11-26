Aline CamposReprodução do Instagram

Rio - Aline Campos aproveitou um dia de cachoeira, nesta terça-feira (25), e compartilhou registros do momento de lazer com os fãs através do Instagram Stories. De biquíni, a influenciadora digital aparece se refrescando na água e o bumbum empinadinho dela chama a atenção. "Isso é Deus", escreveu ela na legenda. 
fotogaleria
Aline Campos - Reprodução do Instagram
Aline Campos - Reprodução do Instagram
Recentemente, Aline reencontrou o ex-namorado, o modelo Jesus Luz durante a gravação do filme "Os Farofeiros 3", ainda sem data de estreia. "Gente, temos uma participação mais do que especial aqui no set de Os Farofeiros. Olha quem veio gravar com a gente: Jesus", afirmou ela ao mostrar o modelo nos bastidores. O ex-namorado de Madonna respondeu: "Maravilhoso gravar com vocês. Foi uma honra". 