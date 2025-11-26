Helô Pinheiro dança ao ar livreReprodução/Instagram

Rio - Aos 83 anos, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, postou um vídeo dançando animada ao ar livre ao som de "Conselho", sucesso na voz de Jorge Aragão, e surpreendeu pela disposição e alto astral.
"É isso ai gente !!!!! Vamos deixar de lado esse baixo astral?", escreveu ela na legenda.
Em poucos minutos, os seguidores encheram Helô de elogios nesta quarta-feira (26): "Vitalidade, beleza, e muita energia", disse um seguidor. "Cheia de vida.. linda", comentou outra internauta.
"Musa", reagiu uma seguidora. "Tem quem a Tici puxar. Sua cópia Helô", comentou mais uma. 