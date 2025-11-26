Cauã Reymond recordou clique de trabalho em ’Malhação’ com Leticia Colin - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 17:06 | Atualizado 26/11/2025 17:17

Rio - Cauã Reymond recuperou uma lembrança da época em que integrou o elenco de "Malhação, da TV Globo, ao lado de Leticia Colin. O ator compartilhou nesta quarta-feira (26) uma foto dos personagens Maumau e Kailani da temporada exibida em 2002.

"Arraste pro lado e desbloqueie uma memória. Muito bom estar mais uma vez contigo", afirmou o artista.

Os atores retomarão a parceira na série "Jogada de Risco", do Globoplay. Criada e protagonizada por Cauã, a produção acompanha os bastidores do universo do futebol profissional. Também integram o elenco Mariana Sena, Juan Paiva, Breno Ferreira e Cauê Campos.