Clara Maia exibiu pela primeira vez o rosto do filho prematuro - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 16:12

Ela comemorou a evolução do menino que passou de 680g para 2.160kg em 67 dias na UTI neonatal. "Theo, seu nome de origem grega que significa Deus ou presente de Deus, que é exatamente o que você é! Forte e corajoso, seu testemunho é lindo e sua missão inimaginável. Você já é vencedor e tem um anjo da guarda especial soprando vida em você, nosso Túlio. Sua vida vai ser linda, sua família está ansiosa pra viver ela com você!!! Estamos quase lá, Deus não faz milagre pela metade", escreveu na legenda.

Vale lembrar que Clara Maia é casada com André Coelho e eles já são papais dos gêmeos José e João, de um ano. Os dois se conheceram na primeira temporada do reality "De Férias Com o Ex", da MTV Brasil, em 2016.