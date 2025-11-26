Jullio Reis e Manu GavassiAndy Santana/ Brazil News

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Manu Gavassi, de 32 anos, fez uma rara aparição com o noivo, o ator Jullio Reis, em um evento de moda, em São Paulo, na noite desta terça-feira (25). Os dois, que são papais de Nara, de sete meses, posaram juntinhos para fotos. 
Vale lembrar que Manu está no elenco do filme "Silvio Santos Vem Aí". No longa, a atriz interpreta a publicitária Marília, que investiga a vida de Silvio (Leandro Hassum) para construir a campanha eleitoral dele  à presidência da República e evitar surpresas de adversários políticos. 