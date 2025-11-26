Mari Bridi deixa barriga de fora durante treino - Reprodução/Instagram

Mari Bridi deixa barriga de fora durante treinoReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 09:55

Rio - Mari Bridi postou uma sequência de fotos com a barriga de fora para mostrar que os treinos frequentes estão dando resultado. A atriz contou em seu Instagram que nunca foi apaixonada por exercício.

"Nunca foi fácil, muito menos natural pra mim! É sofrido, não é algo que eu acordo amando fazer e tudo bem. É o famoso: vai na raiva, mas vai!", disse ela, nesta quarta-feira (26).

Aos 40 anos, Mari contou que entendeu que saúde não se negocia. "Demorei um pouco, né?! E estou nesse processo de construção desde dezembro do ano passado! Mas agora eu caiu a ficha que saúde se constrói dia após dia".



Ela falou ainda que começou a treinar não por estética, mas por qualidade de vida: "Porque quero ter força para brincar com meus filhos, disposição no meu dia a dia e energia para ser quem eu preciso ser! Uma sagitariana agitada tem energia de sobra, né?! E sabe o que me impressionou? Meu corpo de 40 anos responde ativamente quando eu escolho cuidar dele, provando que não tem isso de idade, não!", completou.

A atriz ainda explicou que força, saúde e desempenho não aparecem de um dia pro outro. "Mas aparecem quando eu apareço por mim! E pra vocês? Como tem sido essa jornada? E finalmente entendi que não é sobre amar treinar! É sobre amar a vida que eu quero viver!", concluiu.