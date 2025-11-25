Grupo Stray Kids está confirmado no Rock in Rio 2026 - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 22:35

Rio - O Stray Kids foi anunciado nesta terça-feira (25) no line-up do Rock in Rio 2026 e fará história ao ser o primeiro grupo de k-pop a se apresentar no festival. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N subirão no Palco Mundo no dia 11 de setembro.

"Pela primeira vez na história, o K-pop chega à Cidade do Rock. E quem abre essa nova era é um dos maiores grupos do mundo: Stray Kids. A batida que conquistou o planeta vai ecoar no Palco Mundo", disse o perfil oficial do evento.

O festival ocorrerá nos dias nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock - no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. Elton John e Gilberto Gil também estão entre as atrações confirmadas do Rock in Rio 2026.

Ingressos

A venda do Rock in Rio Card está marcada para o dia 9 de dezembro, às 19h. Os membros do Rock in Rio Club terão direito a pré-venda, que acontece do dia 04, a partir das 19h, até 08 de dezembro, às 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil.