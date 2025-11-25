Xuxa relembra tensão ao lado do cantor Roberto CarlosReprodução/Instagram
Xuxa relembra motivo que levou Roberto Carlos a tomar banho de quase 2 horas após abraçá-la
Apresentadora detalha tensão nos bastidores por causa de seu figurino
Gabriela Duarte abre o jogo sobre menopausa e convivência com a filha de 19 anos
Atriz comentou desafios pessoais e familiares que marcam a fase atual
‘Ridículo’: Atriz revela ter interpretado adolescente aos 37 anos em ‘Harry Potter’
Shirley Henderson conta que precisou esconder a idade e revela bastidores de sua transformação na personagem 'Murta Que Geme'
Evaristo Costa debocha de pergunta sobre tempo livre
Jornalista está longe da TV desde que trabalhou na CNN Brasil
Rafa Kalimann e Nattan celebram o chá de bebê da filha Zuza
A chegada da primeira filha do casal está prevista para o próximo mês
Sheila Mello exibe vídeos de lingerie e recebe enxurrada de elogios
Ex-dançarina elevou a temperatura nas redes sociais
