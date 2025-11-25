Xuxa relembra tensão ao lado do cantor Roberto Carlos - Reprodução/Instagram

Xuxa relembra tensão ao lado do cantor Roberto CarlosReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 22:09

Rio - Xuxa, 62 anos, relembrou um episódio inusitado com Roberto Carlos durante a gravação do clássico especial de fim de ano do cantor, em 1992. Em entrevista ao Ambulatório da M.O.D.A, a apresentadora contou que o artista tomou um banho de quase duas horas após ser abraçado por ela, que vestia um traje em tons escuros.

A apresentadora recordou detalhes do momento: “A Globo inteira estava avisando que eu ia participar do especial dele, e aí eu ensaiei. No dia, na hora, ele desceu uma escadinha e eu estava esperando. Eu estava de preto, com uma estampa de pavão, e aí eu abracei ele e ele fez assim [se afastou]. Depois saiu, entrou no camarim e foi tomar banho.”

Xuxa contou que ficou aguardando, sem entender o que havia acontecido, até que pediram para que ela mudasse o figurino. “Deu meia hora, uma hora… eu estava esperando. Perguntei para todo mundo o que estava acontecendo e falaram: ‘Ah, ele foi tomar banho. Existe a possibilidade de você trocar de roupa? É porque ele não vai entrar com você se você estiver usando preto e roxo. Você poderia trocar?’”

A Rainha dos Baixinhos afirmou que se recusou a trocar de roupa, e, por isso, Roberto teria se negado a cantar ao lado dela. “Eu falei: ‘Não’. Virei e fui embora. Ele teve que entrar e fazer outras coisas. Estavam anunciando o tempo todo que eu ia cantar com ele, mas eu não fui.”

Xuxa finalizou comentando sobre o comportamento do cantor: “Esse TOC, essa coisa que ele tem, ele está trabalhando para mudar. Pelo que parece, ele sabe que isso prejudica muito ele. Imagina você entrar em um lugar e não chegar perto de alguém que está com a cor de que você não gosta.”

