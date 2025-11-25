Gabriela Duarte - reprodução Instagram

Gabriela Duarte

Publicado 25/11/2025 21:46

Rio - A atriz Gabriela Duarte disse que atravessa uma fase de reflexões profundas aos 51 anos. Ela contou que pensa sobre a finitude e o papel das mulheres ao envelhecer. A declaração aconteceu durante entrevista ao podcast Menos Pausa, de Priscila Fantin e Vanessa Costa.

Gabriela relatou que observa como a mulher costuma assumir responsabilidades mesmo quando passa por processos internos intensos. "A mulher nunca vai perder a mania de cuidar. Quando ela está caminhando para este lugar [de pensar o fim da vida], ela vai querendo ter certeza de que está tudo bem. Em algum lugar, ela fica dividida entre cuidar de si e deixar tudo certo para o dia que eu for", afirmou.



Ela também disse que segue vivendo fases importantes e cheias de mudanças. "Eu tenho 51 anos, estou ótima, mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa importante acontecendo. Não são coisinhas. São seus pais, filhos, relacionamentos, trabalho. Mudanças radicais de vida”, declarou.

Maternidade e menopausa em casa



Gabriela explicou que vive um período de contrastes dentro da própria casa. Enquanto enfrenta a menopausa, sua filha, Manuela Goldfuss, de 19 anos, inicia a fase adulta.



"A minha filha com 19 anos. Eu na menopausa e ela com os hormônios bombando. Tem horas que a gente fala assim: meu Deus, são duas mulheres vivendo fases diferentes, mas com a mesma intensidade. A loucura! É que se não fossemos muita mãe e filha, seria uma loucura total, mas existe muito amor e precisa existir muita informação ou a gente enlouquece mesmo.”



A atriz é mãe de dois filhos: Manuela, de 19, e Frederico, de 12, frutos do relacionamento com Jairo Goldfuss. A união chegou ao fim em 2022.