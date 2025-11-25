Gabriela Duarte reprodução Instagram
Ela também disse que segue vivendo fases importantes e cheias de mudanças. "Eu tenho 51 anos, estou ótima, mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa importante acontecendo. Não são coisinhas. São seus pais, filhos, relacionamentos, trabalho. Mudanças radicais de vida”, declarou.
Gabriela explicou que vive um período de contrastes dentro da própria casa. Enquanto enfrenta a menopausa, sua filha, Manuela Goldfuss, de 19 anos, inicia a fase adulta.
"A minha filha com 19 anos. Eu na menopausa e ela com os hormônios bombando. Tem horas que a gente fala assim: meu Deus, são duas mulheres vivendo fases diferentes, mas com a mesma intensidade. A loucura! É que se não fossemos muita mãe e filha, seria uma loucura total, mas existe muito amor e precisa existir muita informação ou a gente enlouquece mesmo.”
A atriz é mãe de dois filhos: Manuela, de 19, e Frederico, de 12, frutos do relacionamento com Jairo Goldfuss. A união chegou ao fim em 2022.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.