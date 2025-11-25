Bruna Biancardi curte viagem por Barcelona, na Espanha - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 18:56

Rio - Bruna Biancardi viajou para Barcelona, na Espanha, e publicou os cliques de um passeio realizado nesta terça-feira (25). A influenciadora está acompanhada das filhas, Mavie e Mel, frutos do relacionamento com o jogador Neymar Jr.

"Viagem chegando ao fim, mas estamos curtindo cada segundo. Dia de outlet - programa péssimo pra fazer com crianças, diga-se de passagem. Demos uma volta e jantamos com Davi e família. Mavie voltou pro hotel dormindo, sinal de que o dia foi bom", escreveu na legenda.

Davi Lucca, primogênito de Neymar Jr, apareceu em uma das imagens ao lado da irmã, Mavie. O menino é fruto de um breve envolvimento que o atleta teve com Carol Dantas em 2010.