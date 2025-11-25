Giovanna Lancellotti compartilha fase final da viagemreprodução Instagram
O casal aproveitou a estadia para conhecer áreas naturais, caminhar por trilhas e relaxar nas praias do país asiático. Giovanna já mostrou em outras ocasiões que prefere experiências ao ar livre e atividades de aventura.
As fotos chamaram atenção do público e geraram comentários animados. Uma seguidora afirmou: "A diva vive muito". Outra escreveu: "Que casal lindo. Aproveitem muito". Uma usuária ainda elogiou a artista e comentou: "Simplesmente impecável e todos os detalhes. Você merece o mundo, Gi".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.