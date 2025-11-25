Giovanna Lancellotti compartilha fase final da viagem - reprodução Instagram

Giovanna Lancellotti compartilha fase final da viagemreprodução Instagram

Publicado 25/11/2025 17:29 | Atualizado 25/11/2025 17:42

Rio - Giovanna Lancellotti publicou novos registros da reta final de sua viagem ao Camboja nesta terça-feira (25). A atriz viajou ao lado do marido, o empresário Gabriel David, e escolheu a ilha de Krabey para concluir o roteiro. Ela escreveu na legenda das fotos: "Últimos dias no Camboja. Akun (Obrigada)".

fotogaleria



O casal aproveitou a estadia para conhecer áreas naturais, caminhar por trilhas e relaxar nas praias do país asiático. Giovanna já mostrou em outras ocasiões que prefere experiências ao ar livre e atividades de aventura. O casal aproveitou a estadia para conhecer áreas naturais, caminhar por trilhas e relaxar nas praias do país asiático. Giovanna já mostrou em outras ocasiões que prefere experiências ao ar livre e atividades de aventura.

Fãs reagem às imagens e elogiam o casal



As fotos chamaram atenção do público e geraram comentários animados. Uma seguidora afirmou: "A diva vive muito". Outra escreveu: "Que casal lindo. Aproveitem muito". Uma usuária ainda elogiou a artista e comentou: "Simplesmente impecável e todos os detalhes. Você merece o mundo, Gi".