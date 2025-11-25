Adriana Bombom aproveita dia de praia - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 17:04

Rio - Adriana Bombom, 51 anos, aproveitou a tarde de sol desta terça-feira (25) no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, e compartilhou o momento com seus seguidores. A apresentadora posou de biquíni rosa em dois cliques publicados no Instagram, exibindo o corpo sarado e reforçando a rotina intensa de treinos que mantém há anos.

Na legenda, Bombom fez uma reflexão sobre foco, disciplina e constância na musculação. “Constância não é sobre motivação, é sobre compromisso. A musculação me ensinou que, com o tempo, o corpo não enfraquece, ele responde”, escreveu.

Ela continuou o texto destacando a importância do compromisso com a própria saúde, independentemente da idade. “Aos 50, eu sou prova de que disciplina vence desculpas. Treino porque quero saúde, força, longevidade… e porque amo ver até onde posso ir. Idade não limita, quem limita é a falta de constância”, finalizou.

Nos comentários, Bombom recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs. “Minha inspiração diária!”, escreveu uma seguidora. “Que corpo, que pele, que bronze maravilhoso”, elogiou outra. "Belíssima, cada dia mais gata”, comentou uma terceira.