Luan Pereira impressiona ao mostrar antes e depois do corpo - Reprodução / Instagram

Luan Pereira impressiona ao mostrar antes e depois do corpoReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2025 15:45 | Atualizado 25/11/2025 15:46

Rio - Luan Pereira compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (25), um comparativo do antes e depois de seu corpo, mostrando a evolução física conquistada recentemente. O sertanejo, de 22 anos, chamou atenção ao surgir mais definido e forte e provocou os seguidores: "Vocês conseguem ver alguma diferença nessas fotos?".