Luan Pereira impressiona ao mostrar antes e depois do corpoReprodução / Instagram
Além de celebrar a mudança, Luan aproveitou para reforçar a importância de cuidar da saúde. "Arrume tempo para cuidar da sua saúde, senão vai ter que arrumar tempo para cuidar de uma doença", alertou o cantor. Ele explicou que a transformação veio acompanhada de disciplina após enfrentar problemas médicos.
O artista precisou se afastar do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", após descobrir que tinha pedras nos rins. "Achei que estava com uma pedrinha só de 4 mm. Fiz tomografia e constatou que eu estou é com umas 10 pedras no rim... Só o que eu digo para vocês é: bebam muita água para vocês nunca precisarem passar por isso, maior dor da vida, sério", relatou Luan.
