Pabllo Vittar e Preta Gil - Reprodução / Instagram

Pabllo Vittar e Preta GilReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2025 13:58

Rio - Pabllo Vittar fará uma homenagem à cantora Preta Gil na premiação TikTok Awards, que celebra os principais criadores de conteúdo da plataforma, marcada para o dia 11 de dezembro. O evento será apresentada porLázaro Ramos, Thalita Meneguim e Gabb e terá transmissão ao vivo, a partir das 21h pelo perfil oficial do TikTok Brasil.

fotogaleria

Além da performance de Pabllo Vittar, o evento será embalado por shows que representam os gêneros musicais que mais bombaram no TikTok, incluindo o encontro de Léo Foguete e Wesley Safadão (forró e sertanejo), a colaboração de LK da Escócia, Kew, DJ Duarte, DJ TS, MC GW, Pollini e Ana Laura Lopes (funk), uma apresentação exclusiva de Gustavo Mioto e Mari Fernandez, e um medley de trap com Chefin.

A premiação avaliará o desempenho dos produtores de conteúdo no período de 30 de agosto de 2024 a 4 de setembro de 2025. Para esta edição, a votação popular foi simplificada para apenas uma fase, permitindo que o público escolha seus favoritos até 9 de dezembro, com exceção das categorias Criador do Ano e Vídeo do Ano, que permanecerão abertas até a noite da festa.

Nomes como Selton Mello, Camila Pudim, Felca, Brino, Tais Araújo, Paolla Oliveira e Arthur Peak estão entre os indicados que se destacaram na plataforma.