Pabllo Vittar e Preta GilReprodução / Instagram
Pabllo Vittar vai homenagear Preta Gil em TikTok Awards 2025
Entre os indicados estão Paolla Oliveira, Taís Araujo e Selton Mello
Lady Gaga surpreende fãs ao exibir novo visual
Diva pop abandonou fios platinados e adotou cabelo preto
Zé Felipe curte post que reforça suposta indireta para ex de Ana Castela em música
Atitude do filho de Leonardo não passou despercebida pelos fãs
Equipe pede orações para Brigitte Bardot após nova internação na França
Fãs organizaram um encontro para rezar pela recuperação da artista
Amaury Lorenzo faz revelações íntimas durante interação com fãs; veja
Ator ainda abre o jogo sobre a vida amorosa
Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa posam juntas em evento
Atrizes prestigiaram jantar em São Paulo, na noite desta segunda-feira (24)
