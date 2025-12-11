Justin Bieber visita lugar onde gravou clipe de 'Baby' - Reprodução / Youtube / Instagram

Justin Bieber visita lugar onde gravou clipe de 'Baby'Reprodução / Youtube / Instagram

Publicado 11/12/2025 20:01

Rio - Justin Bieber, de 31 anos, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (11) ao voltar ao local onde gravou o videoclipe da música que o tornou conhecido mundialmente, "Baby", em 2010.



Nas redes sociais, o cantor compartilhou vídeos em que aparece cantando a música à capela, dançando e sendo acompanhado por pessoas que estavam na pista de boliche. "Fui ao local onde gravei o videoclipe de 'Baby'. Foi isso que aconteceu", escreveu na legenda da publicação.



Nos comentários, os seguidores demonstraram nostalgia e entusiasmo. "Presa nesse vídeo pelos próximos dias", escreveu uma fã. "'Baby', você nunca será esquecida! A maior música do Justin", opinou outra. "Você está brincando comigo", disse uma terceira. "Icônico", afirmou a fã.

