Tiago Leifert - Reprodução / Instagram

Tiago LeifertReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2025 19:27

Rio - Um vídeo recente com Tiago Leifert repercutiu nas redes sociais e trouxe à tona histórias curiosas dos bastidores da TV. Atualmente no SBT, o apresentador falou sobre situações que presenciou enquanto comandava o Globo Esporte, incluindo um hábito inusitado de um ex-colega de emissora, sem citar nomes.

Durante a gravação, Leifert afirmou que um jornalista que já apresentou o programa esportivo tinha um “ritual” antes de entrar no ar: “Eu trabalhava na Globo, tinha apresentador que antes de entrar no ar, não vou falar o nome da pessoa, mas ele abaixava no estúdio e fazia flexão de braço para inchar o braço dele. Ele ia entrar no ar com o braço inchado”.

O ex-apresentador do The Voice Brasil disse que sempre priorizou o conteúdo do programa e não a aparência: “Pô, na boa, irmão, e o conteúdo do programa, cara? Você tem que se preocupar com o conteúdo do programa”.

Leifert também contou como era seu próprio estilo durante os anos à frente do Globo Esporte. Ele disse que mantinha um guarda-roupa simples e repetia roupas com frequência: “Eu usava sempre a mesma roupa, pô, o meu guarda-roupa era o guarda-roupa da Mônica. Você abria, tinha só camisa polo, só pulôver e calça jeans. Não tinha mais nada, não dava tempo de eu ficar escolhendo a roupinha. Pode olhar meus seis anos e meio de Globo Esporte. Eu usava um All Star cinza. Pode olhar”.

Segundo ele, até o tênis virou alvo de críticas: “Depois, xingaram tanto meu tênis que eu tive de jogar ele fora. Falavam: ‘Você só tem esse?’ Acho que os caras estavam acostumados de ver, sei lá, o Mionzeira usando cada hora um tênis diferente”.

Ao voltar a falar do colega vaidoso, Leifert destacou que sua rotina na Globo era intensa e não deixava espaço para cuidados estéticos antes do programa: “Eu entrava lá 6:30 da manhã para fazer o programa e era super corrido, e eu tinha que decupar um monte de jogo. Pô, não dava tempo de eu me preocupar com o meu bíceps, entendeu? Então, assim, só de olhar a figura do cara, ele, você via que era um cara já vaidoso”.