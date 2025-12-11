Letticia Muniz em academia - Reprodução / Instagram

Rio - Letticia Munniz, de 36 anos, usou o Instagram, nesta quinta-feira (11), para desabafar sobre as tentativas de emagrecimento. A modelo contou que passou anos tentando se encaixar em padrões corporais ditados pela sociedade, mas que isso afetou profundamente sua relação com a comida e com a atividade física.

"Eu estraguei duas relações na busca pela magreza: com o alimento e com a atividade física. Na alimentação, desenvolvi, aos 10 anos, transtornos alimentares e compulsão alimentar. Na atividade física, saí de uma criança ginasta (ficava em primeiro lugar em todas as competições, me divertia, era feliz, fazia amigas) para uma que tinha vergonha e odiava seu corpo, e só usava calça e moletom mesmo no calor", iniciou ela, na legenda da publicação.

Letticia contou que passou a odiar fazer atividades físicas. "E que, se antes amava esportes e pedia para fazer, depois só fazia por pressão e odiando cada segundo. É uma vitória enorme, aos 36 anos, idade em que nós, mulheres, começamos a ter muitas questões hormonais e mudanças corporais, fazer as pazes com o esporte e me lembrar o quanto eu amo mover meu corpo".

Em seguida, comemorou a atual fase. "Hoje não tenho mais vergonha que me vejam assim, como sou. Hoje não me peso mais, não conto calorias, não penso o que perdi naquela aula. Só penso no que ganhei: energia, saúde, disposição, e a felicidade de fazer o que amo sem obrigações!", comemora.

Por fim, mandou um recado para as seguidoras que passam por questões similares. "Desejo todos os dias que todas as mulheres possam fazer as pazes com todas as relações que estragaram buscando algo que os outros querem da gente", finalizou expondo, também, a pressão estética que existe sobre os corpos das mulheres.

