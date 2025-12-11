Letticia Muniz em academiaReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Letticia Muniz em academiaReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Letticia Muniz desabafa sobre tentativas de emagrecimento
'Eu estraguei duas relações na busca pela magreza', escreveu em legenda de publicação
Mulher de Maurício Manieri recebe alta da UTI
Iza Stein estava internada desde a última quinta-feira (4), após sofrer um AVC
Rayane Figliuzzi comemora expulsão de Carol Lekker em 'A Fazenda 17'
'Lei do retorno', celebrou a influenciadora digital; vídeo
Emicida lança álbum depois de seis anos
Novo projeto movimentou a web: 'Obrigada pela sua arte', disse um fã
Zé Felipe se manifesta sobre acusações de 'não saber ler'
'Fiquei na dúvida', destacou o artista
Ana Castela surge com olho inchado e atualiza estado de saúde
'Agora deu uma diminuída, estava mais feio', falou a cantora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.