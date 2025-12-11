Rio - Rayane Figliuzzi usou os stories do Instagram, na madrugada desta quinta-feira (11), para comemorar a expulsão de Carol Lekker em "A Fazenda 17", da Record. A influenciadora digital, que viveu embates a ex-Miss Bumbum dentro do reality, não escondeu a alegria com o fim do jogo da rival.
fotogaleria
"Acho que demorou muito ainda", legendou ela, que falou no vídeo: "Estava indo dormir, não dormi e nem vou. Dia de comemorar, que isso. Está vendo? A lei do retorno aí. [...] Podem me jogar da cama, podem fazer de tudo, mas no ao vivo, amor, não pode, não", celebrou a namorada do cantor Belo.
Em seguida, recordou mais outra briga durante o programa ao vivo que gerou expulsão. "No ao vivo, se fizer alguma coisa, é agressão, sim. Podem ver que foi com o Créo [Kellab] e agora com a Carol. Um beijo, Carol. Volta lá para a Europa, de onde você nunca devia ter saído. Volta com Deus. Boa sorte, meu amor. Volta para o seu caminho".
Rayane também compartilhou várias publicações, alegando que também foi agredida por Carol dentro do programa, comandado por Adriane Galisteu: "A Justiça foi feita", escreveu ela. A influenciadora digital foi eliminada do programa no dia 27 de novembro.
Vídeo!
Rayane Figliuzzi comemora expulsão de Carol Lekker em 'A Fazenda 17'
Carol foi expulsa do reality após viver um embate com Duda Wendling, durante o programa ao vivo. A ex-Miss Bumbum se aborreceu depois que a atriz pegou uma maquete que ela havia feito. A peoa, então, abraçou Duda pelas costas. Ela foi alertada pela apresentadora: "O jogo tem regras". A produção do reality informou que a ex-Miss Bumbum infrigiu uma regra do jogo e por isso deixou a disputa pelo prêmio milionário.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.