Vídeo! Rayane Figliuzzi comemora expulsão de Carol Lekker em ’A Fazenda 17’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/12/2025 10:55

Rio - Rayane Figliuzzi usou os stories do Instagram, na madrugada desta quinta-feira (11), para comemorar a expulsão de Carol Lekker em "A Fazenda 17", da Record . A influenciadora digital, que viveu embates a ex-Miss Bumbum dentro do reality, não escondeu a alegria com o fim do jogo da rival.

"Acho que demorou muito ainda", legendou ela, que falou no vídeo: "Estava indo dormir, não dormi e nem vou. Dia de comemorar, que isso. Está vendo? A lei do retorno aí. [...] Podem me jogar da cama, podem fazer de tudo, mas no ao vivo, amor, não pode, não", celebrou a namorada do cantor Belo.



Em seguida, recordou mais outra briga durante o programa ao vivo que gerou expulsão. "No ao vivo, se fizer alguma coisa, é agressão, sim. Podem ver que foi com o Créo [Kellab] e agora com a Carol. Um beijo, Carol. Volta lá para a Europa, de onde você nunca devia ter saído. Volta com Deus. Boa sorte, meu amor. Volta para o seu caminho".



Rayane também compartilhou várias publicações, alegando que também foi agredida por Carol dentro do programa, comandado por Adriane Galisteu: "A Justiça foi feita", escreveu ela. A influenciadora digital foi eliminada do programa no dia 27 de novembro.

Crédito: Redes sociais#ODia pic.twitter.com/VoRMC69FC3 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 11, 2025

Entenda

Carol foi expulsa do reality após viver um embate com Duda Wendling, durante o programa ao vivo. A ex-Miss Bumbum se aborreceu depois que a atriz pegou uma maquete que ela havia feito. A peoa, então, abraçou Duda pelas costas. Ela foi alertada pela apresentadora: "O jogo tem regras". A produção do reality informou que a ex-Miss Bumbum infrigiu uma regra do jogo e por isso deixou a disputa pelo prêmio milionário.