João Gomes relembra início da carreira - Reprodução/Instagram

João Gomes relembra início da carreiraReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 19:58

Rio - João Gomes, 23 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo nesta quinta-feira (11) em que recorda o início da carreira e celebra o sucesso atual.

Na publicação, o cantor aparece ao lado de Ruan Tavarez, cantando o hit “Só Mais Uma Noite” em cima de cavalos, antes de alcançar a fama. “Início de um sonho” surge escrito na legenda. Em seguida, os artistas são mostrados cantando a mesma música durante o grande show na Lapa, que marcou a gravação do DVD do pernambucano, mas desta vez acompanhados da legenda: “Deu tudo certo”.

O cantor, que recentemente recebeu o título de Artista do Ano no Prêmio Multishow , foi homenageado com diversos comentários de apoio dos fãs e amigos. Ruan, cantor que aparece no vídeo, agradeceu: “Meu Deus, que maravilha. Obrigado, meu irmão.” Já Natanzinho Lima comentou: “De arrepiar”.

“Quem acompanhou, sente muito orgulho”, escreveu um fã. Outro reforçou: “O bonito é que ele não esquece de ninguém.”



