Anitta e o namorado IanReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2025 14:11

Rio - Anitta falou sobre o relacionamento com Ian Bortolanza durante uma transmissão ao vivo, nesta quarta-feira (11), e destacou o apoio que recebe do parceiro. A cantora, de 32 anos, afirmou que encontrou equilíbrio entre vida pessoal e profissional com a nova relação, algo que sempre buscou.

"Consegui ter uma relação que eu não tivesse que fazer essa divisão: ‘vou namorar ou vou trabalhar’. Fui entrando em uma frequência tão legal que atraí uma pessoa que vai me apoiando, vai ao estúdio comigo, faz as fotos. Ele não trabalha comigo, tem o trabalho dele, mas me apoia nas minhas coisas. Achei um equilíbrio muito bom", declarou.A artista confirmou que o namoro já dura um ano e fez uma declaração direta ao companheiro. "Estou há um ano no namoro. Te amo, meu amor. Ele que montou o computador. Ele me ajuda nos trabalhos, filma os meus vídeos todos, está nessa divulgação do projeto novo... A gente está junto há muito tempo. Às vezes estou com preguiça e ele fala: ‘vamos fazer o vídeo da música'", disse.Anitta vinha mantendo a vida pessoal mais reservada e não assumia um relacionamento desde janeiro de 2025, quando anunciou o término com o jogador Vinícius Souza, após cerca de cinco meses juntos. A primeira aparição pública com Ian Bortolanza ocorreu na Sapucaí, durante o Carnaval.