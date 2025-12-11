Mulher de Maurício Manieri, Iza Stein, recebe alta da UTI - Reprodução de vídeo / Instagram

Mulher de Maurício Manieri, Iza Stein, recebe alta da UTIReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/12/2025 12:17

Rio - Maurício Manieri utilizou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (11), para anunciar que a mulher, a apresentadora Iza Stein, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), após 7 dias. Ela, que passou por cirurgia, estava internada desde a última quinta (4) depois de sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

fotogaleria

"Hora do meu amor voltar pra casa! Obrigado, meu Deus, por tudo! Obrigado, Jesus, pela Graça e milagre recebidos. Obrigado a todos da equipe médica e do hospital que nos receberam com tanto carinho e muita excelência", iniciou o cantor, na legenda da publicação.

"Vocês foram anjos em nossas vidas! Obrigado pelas mensagens e orações de todos vocês: família, amigos e fãs! Foram muito importantes nesse momento difícil em nossas vidas! Em nome de toda nossa família, nosso eterno agradecimento a cada um de vocês", finalizou ele. No vídeo, Iza, que apareceu deitada na cama hospitalar, também agradeceu o apoio. "Obrigada pelas orações e carinho. Nasci de novo".

Nesta quarta (10), Maurício falou sobre o estado de saúde da mulher. "Ela teve um AVC há uns seis dias. Eles chamam de AVC transitório, não ficou ali com sequelas muito graves... Foi realmente muito desesperador, mas a gente fez todos os exames e detectou que provavelmente a causa desse AVC tinha a ver com um problema congênito que a Iza tinha no coração. E ela teve que fazer uma cirurgia, um procedimento, para corrigir esse problema. Ela está superbem agora", afirmou.

A equipe de Iza também se manifestou, na terça (9). "Na quinta-feira passada (4) a Iza teve um AVC Transitório com paralisia facial e desde então segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), agora em estado estável. Ontem (8) passou por um procedimento cardíaco bem sucedido e temos certeza que em breve estará 100% recuperada. Ela e toda família agradecem as orações e mensagens de carinho! Deus operou milagres e como ela sempre diz: Deus é bom o tempo todo!", diz o comunicado publicado no Instagram.