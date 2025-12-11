Divina Valeria pede pix aos amigos e fãsReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Considerada uma das mais importantes artistas LGBTQIA+ do Brasil, Valeria Fernandez Gonzalez, conhecida como Divina Valeria, de 83 anos, está enfrentando dificuldades finaceiras. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (10), a atriz e cantora pediu PIX (meio de pagamento instantâneo) aos amigos e fãs, e explicou que necessita de dinheiro para as despesas básicas, como alimentação.
fotogaleria
Divina Valeria pede pix aos amigos e fãs - Reprodução de vídeo
Divina Valeria pede pix aos amigos e fãs - Reprodução de vídeo
Divina Valeria pede pix aos amigos e fãs - Reprodução de vídeo
"As coisas estão muito difíceis. Estou muito preocupada, deprimida, triste, porque trabalho já faz tempo que não tenho. Não tenho perspectiva de nada, no momento, e isso me deixa muito preocupada, porque preciso pagar minhas contas, preciso me alimentar, preciso viver. Está sendo muito difícil. Se vocês, meus amigos, puderem me ajudar com alguma coisa para que eu possa sair desse momento difícil, eu ficarei agradecida pelo resto da vida", afirmou a artista. 
Ela ainda se desculpou por solicitar ajuda. "Me perdoem por eu estar pedindo uma ajuda. Mas a vida é isso. Estou com 83 anos, vivi muita coisa maravilhosa na minha vida, mas estou no fim de carreira e as coisas ficaram difíceis". Na legenda da postagem, Divina deixou sua chave pix: "Pedido de ajuda aos amigos e a quem tocar no coração. Chave Pix. CPF: 105.755.258.51". 
Divina iniciou sua carreira nos anos 60, no espetáculo "Les Girls", ao lado de Rogéria. Ela fez sucesso em casas noturnas, no teatro, na televisão e no cinema. Atuou, ainda, como atriz nos filmes "Cidade Baixa", "Marie" e "A senhora que morreu no trailer". A artista também é uma das estrelas do premiado documentário "Divinas Divas", dirigido por Leandra Leal, e já foi retratada num quadro de Di Cavalcanti. Em 2023, a atriz fez uma participação na novela "Travessia", de Gloria Perez.
 
 