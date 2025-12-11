Divina Valeria pede pix aos amigos e fãsReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Sandy desmente rumores sobre participação em novela
'Coração Acelerado' terá presença de vários artistas da música, incluindo Maiara e Maraisa, Daniel e Michel Teló
Carol Lekker analisa expulsão de 'A Fazenda': 'Perdi a cabeça'
Ex-peoa agarrou Duda Wendling pelas costas durante embate na madrugada
Bianca Andrade exibe detalhes da decoração natalina
Influenciadora compartilhou fotos ao lado do filho Cris, de 3 anos
Marido de Isabel Veloso volta para Curitiba após notícia sobre estado da influenciadora
Jovem segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Justin Bieber revisita pista de boliche do clipe de 'Baby' e canta hit
Astro canadense voltou ao local que marcou sua estreia mundial
'Deu tudo certo': João Gomes emociona web ao recordar início da carreira
Publicação compara começo humilde com atual sucesso