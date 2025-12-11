Sandy nega rumores de participação em telenovela - Reprodução/Instagram

Sandy nega rumores de participação em telenovelaReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 21:39

Rio - A cantora Sandy, 42 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para negar os rumores de que participaria de “Coração Acelerado”, futura novela das 19h da TV Globo.

Em uma publicação feita por uma página de fãs, que comentava a possível participação da artista, Sandy, atualmente em um hiato profissional, sem previsão de retorno, deixou um comentário desmentindo a informação. “Desculpa, mas é mentira. Eu não saio desmentindo tudo que inventam por aí, mas achei melhor já avisar”, afirmou.

Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a telenovela, com estreia prevista para o dia 10 de janeiro de 2026, contará com participações especiais de vários artistas da música , como Maiara e Maraisa, Daniel, Paula Fernandes e Michel Teló.