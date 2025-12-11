Sandy nega rumores de participação em telenovelaReprodução/Instagram
Sandy desmente rumores sobre participação em novela
'Coração Acelerado' terá presença de vários artistas da música, incluindo Maiara e Maraisa, Daniel e Michel Teló
Lorena Maria expõe traição de MC Daniel enquanto estava grávida
Influenciadora soltou o verbo sobre divergências com o funkeiro: 'Sorrateiro'
Graciele Lacerda lamenta morte de cachorra de estimação
Influenciadora relatou que animal participou do ensaio de Natal da família
Thiaguinho e Carol Peixinho compartilham foto do filho em primeira viagem
Família chega ao Rio de Janeiro para apresentação final do cantor no 'Tardezinha'
Rafa Kalimann exibe barrigão no último mês de gestação
Influenciadora celebra a espera de Zuza, sua primeira filha
Bianca Andrade se emociona ao falar sobre educação do filho
Empresária recordou que foi julgada por apostar no diálogo para criar o menino
Murilo Rosa surpreende ao mostrar clique raro com o filho mais velho
Ator é pai de dois meninos, fruto do casamento com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.