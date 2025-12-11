Carol Lekker falou sobre expulsão de ’A Fazenda 17’Reprodução/Instagram
Carol Lekker analisa expulsão de 'A Fazenda': 'Perdi a cabeça'
Ex-peoa agarrou Duda Wendling pelas costas durante embate na madrugada
Carol Lekker analisa expulsão de 'A Fazenda': 'Perdi a cabeça'
Ex-peoa agarrou Duda Wendling pelas costas durante embate na madrugada
Bianca Andrade exibe detalhes da decoração natalina
Influenciadora compartilhou fotos ao lado do filho Cris, de 3 anos
Marido de Isabel Veloso volta para Curitiba após notícia sobre estado da influenciadora
Jovem segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Justin Bieber revisita pista de boliche do clipe de 'Baby' e canta hit
Astro canadense voltou ao local que marcou sua estreia mundial
'Deu tudo certo': João Gomes emociona web ao recordar início da carreira
Publicação compara começo humilde com atual sucesso
Tiago Leifert relembra bastidores da Globo e critica 'ritual' inusitado de ex-colega
Apresentador expôs a intimidade de um jornalista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.