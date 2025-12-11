Carol Lekker falou sobre expulsão de ’A Fazenda 17’ - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 21:11

"Não era minha intenção uma expulsão dessa maneira. Até porque uma agressão, se fosse para bater, viria de um soco, um chute, mas eu fiquei chateada quando ela [Duda] colocou a mão na minha maquete. Eu perdi a cabeça, tentei tirar da mão dela, e como ela virou, ficou parecendo que eu estava dando uma gravata nela", afirmou.

Na madrugada desta quinta-feira (11), Carol se aborreceu depois de Duda pegar uma maquete que ela havia feito. A peoa abraçou Duda pelas costas, e foi alertada por Adriane Galisteu durante o programa ao vivo. "Carol, o que é isso?", questionou. "Ela não tem respeito, ela mexeu em uma coisa que eu passei a tarde inteira fazendo", respondeu Carol, que ressaltou: "Não é agressão, ela meteu a mão, e eu tirei da mão dela".