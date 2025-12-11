Bianca Andrade ao lado do filho Cris - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 20:53

Rio - Bianca Andrade, 31 anos, conhecida como Boca Rosa, compartilhou nesta quinta-feira (11) detalhes da decoração natalina de sua casa. Nas imagens, a influenciadora aparece celebrando ao lado do filho Cris, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o youtuber Fred Bruno.

Na sessão de fotos, a família surge vestindo pijamas combinando, segurando os cachorros e brincando em meio a uma decoração no estilo anos 90, descrita pela empresária como “maximalista”. O menino também se diverte recriando algumas cenas do filme “Esqueceram de Mim”, clássico natalino estrelado por Macaulay Culkin

Mais cedo, a influenciadora publicou um vídeo com referências ao longa, mostrando um momento descontraído ao lado do filho enquanto desenhavam e brincavam com os enfeites. “Nesse Natal, não tem como esquecer de mim”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores reagiram: “O mais legal é que ele se diverte com essas coisas”, disse uma seguidora. “Esqueceram do Gudugo”, brincou outra, fazendo referência ao apelido carinhoso que Bianca usa para o filho. “Parece que a gente tá dentro de um filme mesmo”, comentou uma terceira.