Lucas Borbas falou sobre atualizações do estado de saúde da mulher, Isabel Veloso - Reprodução/Instagram

Lucas Borbas falou sobre atualizações do estado de saúde da mulher, Isabel VelosoReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 20:10 | Atualizado 11/12/2025 20:11

Rio - Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, precisou retornar para Curitiba, no Paraná, onde a influenciadora está internado após receber atualizações sobre o estado de saúde da mulher. Ela deu entrada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim de novembro com excesso de magnésio no sangue.

fotogaleria

"Hoje, pela tarde, recebi algumas notícias não muito boas sobre a Isabel e por isso estou voltando para Curitiba. Não quero entrar em detalhes, mas peço oração a todos que sempre nos acolheram com tanto carinho", escreveu nos Stories.

O rapaz demonstrou a gratidão pelas energias positivas emanadas em torno da recuperação de Isabel Veloso. "Agradeço, de verdade, a cada pessoa que tem feito tanto por nós - em silêncio, em oração, em gestos, em palavras. Seguimos firmes, com fé, e acreditando que Deus está conosco em cada passo", concluiu.

Luta Pela Vida

Isabel Veloso luta contra o linfoma de Hodgkin desde 2021. Durante o tratamento, passou por diversas cirurgias e raspou a cabeça seis vezes. A doença entrou em remissão em 2023, mas retornou de forma agressiva.

Em maio deste ano, a influenciadora contou que a doença estava em remissão e que passaria por um transplante de medula óssea, com o pai como doador. O procedimento ocorreu em outubro, e ela recebeu alta em 10 de novembro, antes de apresentar os problemas que levaram à internação.