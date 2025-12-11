Maraisa é surpreendida por homenagem do fã - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 17:48

Rio - A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, foi surpreendida por um fã durante a gravação do DVD “Melhor Que Imaginei”, na última semana. O jovem, chamado Lucas, exibiu uma tatuagem com o nome da artista no pescoço.

Sem acreditar, Maraisa reagiu: “Não, você não fez isso… Você estava bêbado, né?”. O fã, no entanto, negou: “Não, eu não bebi uma gota de álcool.”

A cantora então se ofereceu para pagar a remoção da tatuagem. “Não acredito que você fez isso. Vou te ajudar para você tirar. Vou pagar para você tirar.” Lucas, porém, recusou a ajuda: “Não vou tirar.”

“Vai rir da minha cara, mas fiz para mostrar o quanto eu te amo e que você faz diferença na minha vida. Te amo muito, de coração”, declarou o fã, que ainda teve a oportunidade de tirar diversas fotos com Maraisa.