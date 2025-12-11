Cacau Protasio celebra nova fase na comédia Os Farofeiros 3 - Divulgação

Cacau Protasio celebra nova fase na comédia Os Farofeiros 3Divulgação

Publicado 11/12/2025 12:57

Rio - De volta às gravações da comédia "Os Farofeiros 3", Cacau Protasio celebra a nova fase do filme. Interprete de Jussara, personagem já amada pelo público, a atriz comemora a participação de três novos talentos mirins ao elenco: Alice Palmar, Kauã Torres e Barnabé.

fotogaleria

"Eu sou uma avó de coração dessas três crianças maravilhosas. Eles me enchem de alegria, de energia boa, e me lembram diariamente por que eu amo tanto o que eu faço", falou a atriz, que é referência no humor. "Eu sou uma avó de coração dessas três crianças maravilhosas. Eles me enchem de alegria, de energia boa, e me lembram diariamente por que eu amo tanto o que eu faço", falou a atriz, que é referência no humor.

"Nunca vejo dificuldade em contracenar com crianças. Pelo contrário: aprendo muito com elas. Acho importante que quem começa a carreira tão cedo tenha alguém para conversar, para orientar, para apoiar. E essa troca não acontece só durante a gravação", concluiu a artista.

Com estreia prevista para 2026, "Os Farofeiros 3" promete ainda mais aventuras, confusões e emoção sustentadas pela química entre Cacau e Maurício Manfrini, seu par romântico na trama, e pela leveza que os novos talentos mirins trazem.