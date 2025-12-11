Chorão foi vocalista da banda Charlie Brown Jr ente 1992 e 2013 - Reprodução/Instagram

Chorão foi vocalista da banda Charlie Brown Jr ente 1992 e 2013Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 18:55

Rio - Graziela Gonçalves, viúva do cantor Chorão, falecido em 2013, e o filho dele, Alexandre Abrão, tiveram os direitos de uso da marca “Charlie Brown Jr.” anulados. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) decidiu que o nome pode ser utilizado exclusivamente pela Peanuts Worldwide, empresa responsável pela criação de Charlie Brown, personagem da franquia Snoopy.

Alexandre chegou a registrar o nome da banda no INPI em 2022, em parceria com a Peanuts, mas a autorização foi revogada após a empresa contestar o registro. A defesa de Alexandre reconheceu posteriormente que o documento apresentado era falso, afirmando que ele teria sido vítima de um golpe.

A decisão mais recente do INPI, publicada em 25 de novembro, devolveu à Peanuts a exclusividade sobre o uso da marca.