Chorão foi vocalista da banda Charlie Brown Jr ente 1992 e 2013Reprodução/Instagram
Filho e viúva de Chorão perdem direito da marca ‘Charlie Brown Jr’
Uso do nome passa a ser exclusivo da empresa criadora do personagem da franquia 'Snoopy'
Maraisa se surpreende com tatuagem de fã: ‘Vou pagar para você tirar'
Episódio aconteceu durante filmagem do DVD 'Melhor Que Imaginei'
Elenco de 'As Crônicas de Nárnia' celebra 20 anos da saga em reencontro especial
Atores recriaram foto das filmagens ao lado do diretor Andrew Adamson
Anitta faz raro comentário sobre namorado e se declara: 'Te amo'
Relacionamento já dura há cerca de um ano
Cacau Protasio celebra nova fase na comédia 'Os Farofeiros 3'
Filme, com estreia prevista para 2026, conta com participações dos atores mirins Alice Palmar, Kauã Torres e Barnabé no elenco
Letticia Muniz desabafa sobre tentativas de emagrecimento
'Eu estraguei duas relações na busca pela magreza', escreveu em legenda de publicação
