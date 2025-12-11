Emicida - Reprodução / X

Publicado 11/12/2025 10:20 | Atualizado 11/12/2025 13:55

Rio - Seis anos depois do estrondoso sucesso nacional do disco "AmarElo" e de um período recente em que enfrentou dramas pessoais, como o rompimento com o irmão Fióti e a morte da mãe , Emicida lançou, na madrugada desta quinta-feira (11), o álbum "Emicida Racional VL 2". O título não é coincidência: o projeto é uma homenagem direta aos Racionais MC’s.

Em postagem no X (antigo Twitter), ele sugeriu aos fãs: "Ouve o 'Mesmas cores & Mesmos valores' com calma. Pega o tempo do disco, procura um cantinho, apaga as luzes, fecha os olhos e fica olhando para dentro de você."



"É para ser experienciado. Cada detalhezinho foi colocado ali com muito cuidado para ir mexendo numas coisinhas internas nossas. Também é da hora pegar um caderno e uma caneta e ir escrevendo, no escuro mesmo, aquilo que vier, sem compromisso com a lógica, aleatoriamente mesmo, depois ver o que saiu. Esse disco é um jogo investigativo", continuou Emicida, explicando o objetivo do novo trabalho.

"Obrigado por esperar, pessoal. Espero que seja da hora para vocês, como foi para nós fazer isso", completou.

E os fãs responderam, dando um feedback. "Nem 5 minutos de álbum e já bateu um negócio. Não conheço o Leandro, não conheço a dona Jacira, mas esses 3:37 já foram o suficiente para eu sentir que a conheci e conheço o jeito dela como se fosse uma vizinha minha. Obrigado pela sua arte, Emicida", comentou um seguidor.

"Hora de separar os homens dos meninos. Os meninos vão ficar discutindo pelo álbum do Matuê a semana toda. Os homens vão chorar no ônibus ouvindo Emicida", publicou outro usuário da rede.

"O novo álbum do Emicida me deu a sensação de pegar vários álbuns de foto e, sem pressa, ir passando foto por foto, lembrando cada momento e sentindo inclusive os que eu nem estava ou nem lembro. Arte do início ao fim. Chorei, ri. Você é incrível, Leandro [nome do Emicida]"; "Se você gosta de rap, se você tem noção da importância do Emicida para a música e o hip Hop brasileiro e não se emocionou escutando essa ["Bom dia né gente? (ou saudade em modo maior)"], sinto muito, mas você já está morto por dentro", elogiaram outros fãs.



O álbum tem dez faixas, todas do próprio Emicida, sendo algumas com parceiros.

Assista ao vídeo de lançamento: