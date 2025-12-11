Zé Felipe - Reprodução de vídeo

Zé Felipe Reprodução de vídeo

Publicado 11/12/2025 08:54

Rio - Zé Felipe rebateu, nesta quarta-feira (10), as acusações dos internautas de que "não saber ler" após um vídeo dele anunciando uma das categorias do "Prêmio Multishow" viralizar. Na ocasião, o filho de Leonardo se atrapalhou na hora de divulgar o resultado.

"Galera, é o seguinte: ontem foi o Prêmio Multishow e eu anunciei a categoria junto com a Kenya [Sade], Álbum do Ano. Beleza. Fui abrir lá o envelope, quando abri: Álbum do Ano é o Dominguinho, que é do João Gomes, do Jota.Pê e do Mestrinho. Incrível. Aí estava escrito 'Dominguinho. Eu falei: 'Beleza, Dominguinho é o cantor ou é o álbum?' Fiquei na dúvida", comentou Zé.



"O que eu fiz? Quando ela falou: 'Álbum do Ano, Dominguinho', eu falei: 'Do guinho'. E foi junto. Mas eu sei ler. Não sou mestre da leitura não, mas um pouquinho eu sei, tá?", completou.

Zé Felipe explicou sobre o vídeo que está circulando nas redes, ele ficou na dúvida se “dominguinho” era o Álbum ou o Cantor, na dúvida ele deixou a Keyna falar o resultado pic.twitter.com/EDeVuYOKLv — Andressa (@adxcomenta) December 10, 2025

A participação de Zé na premiação repercurtiu nas redes sociais e alguns internautas lembraram que o cantor não concluiu os estudos. "O Zé Felipe não sabendo ler 'Dominguinho' para anunciar o vencedor de Álbum do Ano no Prêmio Multishow", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra", disse outro. "Imagina ter quase 30 anos, ser rico pra caralho e não saber ler 'Dominguinho'", disparou uma terceira pessoa.