Publicidade
Alexandre Pires reúne estrelas em gravação de especial
'Pagonejo Bão' contou com participação de Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado em São Paulo, na noite desta quarta-feira (10)
Rio - Alexandre Pires reuniu ícones da música no especial do projeto "Pagonejo Bão", no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (10). O evento, ainda, foi gravado para a TV Globo, mas a data de exibição ainda não foi divulgada.
O projeto, que mistura sertanejo e pagode, contou com participação de Thiaguinho, que subiu ao palco e soltou a voz ao lado do anfitrião com as músicas "Depois Do Prazer" e "Falta Você". "Que honra fazer parte do 'Especial Pagonejo Bão' do meu ídolo", celebrou o convidado, através do Instagram.
O evento estrelado também teve direito aos shows de Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado, misturando o clássico e o contemporâneo do sertanejo. Na mesma rede social, Alexandre compartilhou cliques dos bastidores no camarim e ao lado da cantora. A apresentadora Tati Machado esteve presente.
Celebridades
Sandy desmente rumores sobre participação em novela
'Coração Acelerado' terá presença de vários artistas da música, incluindo Maiara e Maraisa, Daniel e Michel Teló
Celebridades
Carol Lekker analisa expulsão de 'A Fazenda': 'Perdi a cabeça'
Ex-peoa agarrou Duda Wendling pelas costas durante embate na madrugada
Celebridades
Bianca Andrade exibe detalhes da decoração natalina
Influenciadora compartilhou fotos ao lado do filho Cris, de 3 anos
Celebridades
Marido de Isabel Veloso volta para Curitiba após notícia sobre estado da influenciadora
Jovem segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Celebridades
Justin Bieber revisita pista de boliche do clipe de 'Baby' e canta hit
Astro canadense voltou ao local que marcou sua estreia mundial
Celebridades
'Deu tudo certo': João Gomes emociona web ao recordar início da carreira
Publicação compara começo humilde com atual sucesso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.