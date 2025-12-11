Alexandre Pires reúne estrelas em gravação de especial

Rio - Alexandre Pires reuniu ícones da música no especial do projeto "Pagonejo Bão", no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (10). O evento, ainda, foi gravado para a TV Globo, mas a data de exibição ainda não foi divulgada.

O projeto, que mistura sertanejo e pagode, contou com participação de Thiaguinho, que subiu ao palco e soltou a voz ao lado do anfitrião com as músicas "Depois Do Prazer" e "Falta Você". "Que honra fazer parte do 'Especial Pagonejo Bão' do meu ídolo", celebrou o convidado, através do Instagram.

O evento estrelado também teve direito aos shows de Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado, misturando o clássico e o contemporâneo do sertanejo. Na mesma rede social, Alexandre compartilhou cliques dos bastidores no camarim e ao lado da cantora. A apresentadora Tati Machado esteve presente.

