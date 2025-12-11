Matéria Salva!

Celebridades

Alexandre Pires reúne estrelas em gravação de especial

'Pagonejo Bão' contou com participação de Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado em São Paulo, na noite desta quarta-feira (10)

Alexandre Pires apresenta especial do projeto \'Pagonejo Bão\' em São Paulo
Thiaguinho participa da gravação do especial \'Pagonejo Bão\', de Alexandre Pires, em São Paulo
Alexandre Pires e Thiaguinho se abraçam em show
Thiaguinho canta sucessos no especial \'Pagonejo Bão\', de Alexandre Pires
Lauana Prado participa da gravação do especial de Alexandre Pires
Lauana Prado se apresenta no \'Pagonejo Bão\', de Alexandre Pires, em São Paulo
Alexandre Pires recebe Chitãozinho & Xororó em projeto que une pagode e sertanejo
Chitãozinho & Xororó participam do especial de Alexandre Pires
Tati Machado na gravação do especial \'Pagonejo Bão\', de Alexandre Pires
Rio - Alexandre Pires reuniu ícones da música no especial do projeto "Pagonejo Bão", no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (10). O evento, ainda, foi gravado para a TV Globo, mas a data de exibição ainda não foi divulgada.
O projeto, que mistura sertanejo e pagode, contou com participação de Thiaguinho, que subiu ao palco e soltou a voz ao lado do anfitrião com as músicas "Depois Do Prazer" e "Falta Você". "Que honra fazer parte do 'Especial Pagonejo Bão' do meu ídolo", celebrou o convidado, através do Instagram.
O evento estrelado também teve direito aos shows de Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado, misturando o clássico e o contemporâneo do sertanejo. Na mesma rede social, Alexandre compartilhou cliques dos bastidores no camarim e ao lado da cantora. A apresentadora Tati Machado esteve presente.
