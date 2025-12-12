Marcos Olviveira, o Beiçola, quer ganhar uma máquina de costura - Reprodução/Instagram

Marcos Olviveira, o Beiçola, quer ganhar uma máquina de costuraReprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 07:55

Rio - O Retiro dos Artistas entrou no clima natalino lançando uma campanha que revela, de forma emocionante, os desejos de fim de ano de seus moradores. A iniciativa, que na primeira fase já havia vitalizado, voltou às redes sociais, nesta quinta-feira (11), após inúmeros comentários pedindo para conhecer mais histórias e presentes sonhados pelos residentes.

fotogaleria



Entre os participantes está o ator Marco Oliveira, eternizado como Beiçola em “A Grande Família”. Aos 69 anos, ele revelou que deseja ganhar uma máquina de costura. Entre os participantes está o ator Marco Oliveira, eternizado como Beiçola em “A Grande Família”. Aos 69 anos, ele revelou que deseja ganhar uma máquina de costura.

Entre os pedidos dos moradores estão: notebook, ar condicionado, air fryer, celular e até desejos simples como "amizade e mais empatia", "saúde e sabedoria" e "um 2026 de muita paz".

“Decidimos lançar a parte 2 da nossa campanha de pedidos de Natal dos nossos residentes. E foi tudo a pedido de vocês. A repercussão foi tão grande que muita gente enviou mensagens querendo saber se outros residentes também tinham desejos especiais ou se poderiam enviar presentes. Isso encheu nosso coração de alegria”, diz o texto publicado pelo Retiro.