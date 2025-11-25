Wesley Safadão, Thyane Dantas e os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 25/11/2025 14:48

Rio - Yhudy Lima, filho mais velho de Wesley Safadão, completou 15 anos nesta terça-feira (25) e recebeu uma homenagem da madrasta, Thyane Dantas.

A mulher do cantor compartilhou nas redes sociais fotos da comemoração em família, que incluiu um café da manhã surpresa e um bolo decorado e uma vela escrita "parabéns". Nas imagens, aparecem Yhudy e seus irmãos, Ysis e Dom."Yhudy 15 anos. Parabéns meu lindão! Esse ano temos ainda mais motivos para agradecer a Deus por sua vida, pelo presente que é a sua vida para todos nós. Yhudy, você é muito amado, celebrado, você é escolhido de Deus. Saiba que estaremos com você sempre, nos dias alegres e nos dias difíceis. Nos desafios e na vitória. Não importa o tempo nem as circunstâncias, nossa torcida será sempre por você! Te amamos muito!", declarou Thyane Dantas.