Evaristo Costa divertiu seguidores ao rebater pergunta sobre tempo livreReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 20:43

Rio - Evaristo Costa, de 49 anos, respondeu um internauta que perguntou sobre o tempo livre desde que ele se afastou da televisão. O último trabalho do apresentador foi na CNN Brasil, emissora da qual fez parte entre 2019 e 2021.

"Se não trabalha, faz o que o dia inteiro? Sou sua fã", afirmou o seguidor. O jornalista dublou um áudio de Marília Gabriela para rebater a mensagem. "Já ouviu falar de fazer nada? Tem dia que eu acordo e falo assim: 'Hoje eu não vou fazer nada', que é um prazer. Eu encontro prazer em fazer nada, que é uma coisa que todo mundo me diz. Eu falo: 'Olha, quero parar de trabalhar'. 'Ah, se você parar, você não vai aguentar'. Eu tenho certeza que eu aguento".

O vídeo descontraído de Evaristo Costa divertiu a web. "Marília Gabriela coberta de razão e dando bons exemplos", escreveu um perfil. "Você está se saindo um excelente dublador", elogiou outro. "Meu sonho: fazer nada", contou um terceiro.