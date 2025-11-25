Vídeo flagra queda de vidro na casa de Evelyn Regly - reprodução Instagram

Publicado 25/11/2025 18:13

Rio - Evelyn Regly deixou seguidores tensos ao divulgar um vídeo que registra o momento em que um vidro da sacada despenca na sala de sua mansão no Rio de Janeiro. O material caiu depois que o vento atingiu a estrutura.



A gravação, feita pela câmera de segurança e publicada nesta terça-feira (25), mostra o barulho da queda. A influenciadora informou que ninguém se feriu. No vídeo divulgado nas redes sociais, Evelyn explica a situação e relata o alívio após o susto.

"Realmente, foi só o vento. Tem outro ângulo. Depois disso, cada um foi agradecer a Deus. Que bom que não atingiu ninguém, tá tudo bem", diz a influenciadora.