Angélica praticou exercícios em academia junto de Ingrid GuimarãesReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 17:27

Rio - Angélica compartilhou vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (25) na academia junto de Ingrid Guimarães. A apresentadora e a atriz estavam na companhia do personal trainer Chico Salgado, conhecido por treinar vários famosos.

"Voltei para o grupo! Hoje quase não malhamos porque eu estava com muita saudade", disse Ingrid. "Quase não malhamos? Estou morta. Você que tinha muita coisa para falar", afirmou Angélica.

A mulher de Luciano Huck comentou a tentativa de arrancar informações sobre o novo projeto da atriz com Mônica Martelli. As duas irão estrelar o filme "Minha Amiga". "Estou na ansiedade, querendo saber tudo", confessou a apresentadora.