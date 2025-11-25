Dira Paes e o marido, Pablo Baião - Reprodução / Instagram

Dira Paes e o marido, Pablo BaiãoReprodução / Instagram

Rio - Dira Paes, de 56 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (25) ao publicar fotos ao lado do marido, Pablo Baião, durante passeio em Teresópolis (RJ). Conhecida por preservar a vida pessoal, a atriz aproveitou para dividir com os seguidores um instante de intimidade e tranquilidade com a família.

"Dias de paz, frio, mas muito calor humano", escreveu ela na legenda da publicação feita no Instagram. Nos registros, Dira aparece abraçada ao companheiro, cercada pelo filho caçula, Martin, de 10 anos, e pelo filho mais velho, Inácio, de 17 anos. Ela também destacou a paisagem local, mostrando a beleza da região.



A atriz está atualmente no ar como Lígia na novela "Três Graças", da TV Globo, marcando seu retorno ao horário nobre após o sucesso de "Pantanal" (2022).