João Guilherme homenageou cachorro de estimação com tatuagem Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - João Guilherme mostrou a tatuagem que fez com o desenho de Haku, cachorro adotado na época em que ele namorou Bruna Marquezine. O ex-casal trouxe o animal da raça Dachshund junto de Chihiro, um poodle toy que ficou com a artista após o fim do namoro, de uma viagem ao Japão. 
fotogaleria
Haku foi adotado por João Guilherme durante namoro com Marquezine - Reprodução/Instagram
João Guilherme homenageou cachorro de estimação com tatuagem - Reprodução/Instagram
João Guilherme e o cachorro, Haku, da raça Dachshund - Reprodução/Instagram
"Falando nele...xodó", escreveu nos Stories. 
João Guilherme e Bruna Marquezine assumiram o relacionamento no ano passado e anunciaram o término da relação em fevereiro deste ano. O ponto final aconteceu depois da comemoração do aniversário do ator na fazenda do sertanejo Leonardo. 