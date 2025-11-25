João Guilherme homenageou cachorro de estimação com tatuagem - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 16:15

Rio - João Guilherme mostrou a tatuagem que fez com o desenho de Haku, cachorro adotado na época em que ele namorou Bruna Marquezine. O ex-casal trouxe o animal da raça Dachshund junto de Chihiro, um poodle toy que ficou com a artista após o fim do namoro, de uma viagem ao Japão.

"Falando nele...xodó", escreveu nos Stories.

João Guilherme e Bruna Marquezine assumiram o relacionamento no ano passado e anunciaram o término da relação em fevereiro deste ano. O ponto final aconteceu depois da comemoração do aniversário do ator na fazenda do sertanejo Leonardo.