Sheila Mello eleva a temperatura ao posar de lingerieReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Sheila Mello, de 47 anos, movimentou as redes sociais ao divulgar uma sequência de vídeos em que aparece usando diferentes modelos de lingerie. A ex-dançarina do "É o Tchan" exibiu as peças em frente às câmeras, nesta terça-feira (25), e rapidamente atraiu a atenção do público.
fotogaleria
Sheila Mello eleva a temperatura ao posar de lingerie - Reprodução / Instagram
Sheila Mello eleva a temperatura ao posar de lingerie - Reprodução / Instagram
Sheila Mello eleva a temperatura ao posar de lingerie - Reprodução / Instagram

A publicação acumulou comentários elogiosos. "A mulher mais bela de todas", escreveu um seguidor. "Ela sempre será um ícone", afirmou outro. "Você é deslumbrante", destacou um terceiro admirador.

Em setembro, Sheila iniciou um tratamento para corrigir sequelas deixadas pelo uso de hidrogel. A artista contou que enfrentou uma infecção em 2019 por causa do produto aplicado nos glúteos e explicou que sua boa imunidade evitou complicações mais graves.