Madonna se prepara para lançamento de novo álbum - Reprodução/Instagram

Madonna se prepara para lançamento de novo álbumReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 18:49

Rio - Madonna, 67 anos, compartilhou, nesta terça-feira (25), uma série de fotos dos bastidores da produção de seu novo álbum, “Confessions on a Dance Floor – Parte 2”, previsto para 2026. Nos registros, a Rainha do Pop chamou atenção ao aparecer com um vestido longo preto e decotado. O visual sofisticado inclui ainda luvas de renda, argolas prateadas, um colar brilhante e um casaco de pele.

“No estúdio com Stu”, escreveu a cantora na legenda, mostrando estar acompanhada do produtor Stuart Price, responsável pelo novo projeto e também pelo álbum original, lançado em 2005.

O novo trabalho é uma continuação direta do aclamado “Confessions on a Dance Floor”, que marcou a carreira de Madonna com faixas icônicas como “Hung Up” e “Sorry”.

Nos comentários da publicação, fãs brasileiros não economizaram elogios. “Absolutamente única”, escreveu um seguidor. “Como pode ser tão linda?”, questionou outra. “Solta logo esse single, mulher!”, pediu um fã mais ansioso.