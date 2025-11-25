Schynaider Moura e a filha Anne-Marie - Reprodução/Instagram

Schynaider Moura e a filha Anne-MarieReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 18:05

Rio - Schynaider Moura, 37 anos, abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e decidiu responder, nesta terça-feira (25), dúvidas dos seguidores sobre a morte da filha, Anne-Marie, de 16 anos, falecida em setembro deste ano.

Ao ser questionada sobre a causa da morte da adolescente, a modelo falou pela primeira vez de forma direta sobre o que aconteceu.“Foi uma parada cardíaca súbita. Foi algo muito rápido e muito inesperado. O que me conforta é saber que ela estava em paz, vivendo a vida dela, cheia de luz. Eu respeito muito essa hora e sigo acreditando que a alma sabe o seu momento”, disse.

Sobre como tem lidado com a perda, Schynaider afirmou que o processo é diário e cheio de altos e baixos. “Eu lido um dia de cada vez. Tem dias que dói mais, tem dias que dói menos. Mas sigo me apoiando na minha fé, na presença constante da Anne e no amor que recebo. Estar firme nesse ‘novo normal’ é necessário. Mover o corpo, levantar da cama, falar sobre, viver tudo, a dor e as alegrias, estar presente, escolher o que faz bem para a alma, priorizar o essencial. A vida continua… e eu continuo com ela dentro de mim.”

A modelo também comentou como as outras duas filhas adolescentes têm enfrentado o luto, cada uma à sua maneira. “Cada uma das minhas filhas vive o luto do seu próprio jeito. O processo de uma criança é diferente do processo de um adulto. Elas sentem muito, mas expressam de formas próprias: no silêncio, nas perguntas, nos desenhos, nos momentos de carinho.”

Ela contou ainda que acompanha de perto o emocional das meninas, com apoio profissional e diálogo aberto dentro de casa. “Eu acompanho tudo bem de perto, com suporte profissional e muito amor. Aqui em casa a gente fala da Anne com naturalidade, lembramos dela com leveza e deixamos espaço para cada emoção aparecer no tempo certo. Luto não é algo que se ‘resolve’. É algo que se aprende a caminhar junto, e estamos caminhando juntas, dia após dia.”

Schynaider agradeceu o carinho e as orações que recebe constantemente de seus seguidores. “A oração é muito poderosa. Estou vivendo e sentindo esse poder de uma maneira inexplicável. Cada vez que abro minha DM e alguém me oferece uma oração, eu mergulho em um estado de graça e sinto a presença de Deus. Obrigada”, finalizou.