Maíra Cardi relata nova ida ao hospital: 'pode ser um AVC' - reprodução TikTok

Publicado 25/11/2025 16:13 | Atualizado 25/11/2025 16:14

Rio - Maíra Cardi voltou a falar sobre seu estado de saúde e descreveu novos sintomas que a levaram a procurar atendimento médico. No TikTok, ela contou que enfrentou dias de mal-estar e dor intensa e decidiu retornar ao hospital para realizar uma série de exames. A influenciadora cancelou compromissos profissionais e desistiu até de participar do casamento no qual seria madrinha, porque não tinha condições físicas de estar presente.

Durante a conversa com seus seguidores, ela relatou dor de cabeça constante e um cansaço que afeta todo o corpo. Maíra também revelou preocupação com a origem desses sintomas. Segundo ela, “pode ser sinusite, nunca tive, mas pode ser. Mas pode não ser, porque eu tenho uma trombofilia. Então pode ser uma complicação, um AVC”.

Trombofilia aumenta alerta e memória de caso próximo intensifica preocupação

A influenciadora convive com trombofilia e explicou que considera a possibilidade de complicações neurológicas. Ela relembrou que sua antiga babá, Sofia, morreu após sofrer um AVC, fato que ampliou seu medo.

Maíra também descreveu como o período de amamentação impacta seu corpo. Ela afirmou que médicos identificaram baixa imunidade e justificaram a razão. Em suas palavras, “Todos os meus anticorpos, toda a minha resistência, tudo vai para o leite”.

Além do cansaço extremo, Maíra contou que sente dores espalhadas. De acordo com o relato, “Parece que eu levei uma surra, meu corpo inteiro dói”.

Exames reforçam investigação e influenciadora recusa procedimento com contraste

Para aprofundar a investigação, a equipe médica solicitou tomografia, ressonância e angioplastia. Mesmo assim, Maíra recusou um exame com contraste. Ela explicou seu receio e citou fatores que influenciaram sua decisão. Segundo a influenciadora, “Morro de medo de contraste. Primeiro que estou dando de mamar, depois que eu tenho alergia de camarão”.