Sonia Abrão expõe desentendimentos com Clodovil e gesto inesperado do estilista - Reprodução / Youtube / Internet

Sonia Abrão expõe desentendimentos com Clodovil e gesto inesperado do estilistaReprodução / Youtube / Internet

Publicado 25/11/2025 13:58

Rio - Sonia Abrão falou sobre sua relação com Clodovil Hernandes (1937-2009) durante entrevista ao podcast NaTelinha Talk, nesta segunda-feira (24). A apresentadora recordou desentendimentos, reconciliações e um gesto inesperado do estilista enquanto ela apresentava o programa "Falando Francamente", no SBT.

"Estrear no 'Falando Francamente', no SBT, foi muito importante para minha carreira. Eu lembro que chegou um bolo lindo lá para gente. Programa ao vivo, entraram com o bolo e era do Clodovil. A gente estava brigado", contou Sonia.

Ela descreveu a surpresa com o gesto: "Eu não esperava, porque ele era fogo. Quando ele odiava, ele odiava. Quando ele te amava, ele te amava. Ele mandou o bolo e um cartão muito legal, muito carinhoso, me desejando sucesso. Achei aquilo tão lindo. Eu falei: 'Poxa, ele é uma peste. Como é que tem esse momento de carinho comigo?'"

Apesar do gesto, a convivência entre os dois chegou a ficar tensa. Sonia explicou que um desentendimento ocorreu após ela publicar uma nota sobre a audiência de um programa matinal apresentado por Clodovil. "Teve uma época que ele ligou para mim, acabou comigo e xingou até minha última geração, porque eu dei uma nota que ele tinha um programa de manhã e perdeu para o 'Popeye'. Achei que era trote, mas não era", relatou.

A apresentadora acrescentou: "Falou que eu não era uma brasileira, porque se eu fosse brasileira de verdade, jamais colocaria um produto americano na frente de um brasileiro autêntico e talentoso como ele. Foi horroroso aquilo."

Mesmo com os conflitos, eles retomaram o diálogo em outros momentos. "Depois as coisas mudaram. A gente brigou de novo no 'Falando Francamente', depois fizemos as pazes de novo", disse Sonia.

Ela recordou a última entrevista com Clodovil, já eleito deputado federal: "Ele me recebeu na casa dele, fizemos uma entrevista muito legal. E sem saber, foi nossa despedida. Graças a Deus, foi tudo na paz. A gente já tinha superado toda essa turbulência."

Por fim, Sonia falou com carinho sobre o estilista: "É uma doce lembrança. Não só por ser um bolo, que é um doce. Mas era um momento de carinho de uma pessoa que era muito difícil demonstrar esse tipo de coisa. Não que ele não sentisse, mas pra ele colocar isso em prática era bem difícil mesmo."