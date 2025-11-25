Shirley Henderson viveu Murta Que Geme em "Harry Potter e a Câmara Secreta" - Reprodução/Warner Bros/Instagram

Publicado 25/11/2025 21:15

Rio - Shirley Henderson, 60 anos, famosa por interpretar a personagem "Murta Que Geme" na franquia Harry Potter, relembrou como foi viver uma adolescente colegial de 14 anos quando, na verdade, já estava com 37.

Em entrevista ao jornal britânico The Independent, a artista contou que não achava que conseguiria o papel por causa da diferença de idade. “Quando me chamaram para o teste pela primeira vez, eu não sabia quem era Harry Potter, mas minha irmã, que estava hospedada comigo, tinha lido os livros. Mesmo assim, eu não estava convencida de que conseguiria interpretar uma garota de 14 anos, porque eu já tinha mais de 30 na época.”

A atriz deu detalhes da audição, que descreveu como uma situação “ridícula”. “Fui à audição vestida de colegial, camisa branca, saia preta, rabo de cavalo, pensando: ‘Isso é ridículo’”, disse Henderson. “Fiz o meu mínimo e eles me agradeceram. Meses se passaram e eu achei que era só isso, mas então ligaram para o meu agente, pediram para me ver de novo e me ofereceram o papel.”

Shirley revelou também que recebeu um pedido da direção para esconder sua idade da equipe. “A diretora de elenco disse: ‘Vá em frente e não mencione sua idade’.”

Para disfarçar, a artista contou que não teve muito trabalho, já que a personagem é um fantasma presa na imagem de uma jovem. “Murta é uma pessoa idosa no corpo de uma jovem e, como ela é fantasmagórica, há uma certa aura nebulosa. Você não olha muito de perto para o meu rosto, então conseguimos disfarçar isso.”, finalizou.