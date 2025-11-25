Shirley Henderson viveu Murta Que Geme em "Harry Potter e a Câmara Secreta" Reprodução/Warner Bros/Instagram
‘Ridículo’: Atriz revela ter interpretado adolescente aos 37 anos em ‘Harry Potter’
Shirley Henderson conta que precisou esconder a idade e revela bastidores de sua transformação na personagem 'Murta Que Geme'
