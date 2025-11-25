Rafa Kalimann e Nattan celebram chá de bebê da filha Zuza - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 20:06

Rio - Rafa Kalimann e Nattan celebraram nesta terça-feira (25) o chá de bebê de Zuza, primeira filha do casal. A festa reuniu amigos e familiares na casa deles, em São Paulo.

A apresentadora e o cantor compartilharam nas redes sociais os preparativos da comemoração. “Hoje é um dia especial, vamos fazer um chá de bebê. Vamos receber alguns amigos aqui em casa e algumas pessoas mais próximas”, contou o pai.

Com decoração em tons de verde e rosa, o ambiente foi adornado com flores, plantas e adereços que imitavam bolhas de sabão. No centro da mesa de doces, o bolo de três andares chamou atenção com uma plaquinha exibindo as iniciais do nome da bebê: “ZKC”.

O nome da menina tem valor sentimental para a família e é uma homenagem à avó de Nattan, Josefina, carinhosamente apelidada de Zuza.

Em um vídeo publicado por uma das convidadas, Rafa e Nattan aparecem de mãos dadas agradecendo a presença dos amigos. “Eu queria agradecer vocês por estarem aqui. A gente não quis deixar esse momento passar. Minha sogra não pôde vir, meu pai não pôde vir, mas vocês estão aqui e é com muito carinho que a gente convidou cada um para estar na nossa casa, para viver esse momento com a gente. A Zuza está chegando, falta só um pouquinho, mais um mês, e ela vai estar aqui no meio de nós, vivendo isso também, brincando, celebrando… É isso. Eu quero agradecer a vida de vocês, a energia que vocês passam pra gente e as trocas que a gente tem. Muito obrigada mesmo”, disse a apresentadora.